Touriñán vuelve al Auditorio con un «First Dates a la gallega»

El actor Xosé Antonio Touriñán regresa a Vilagarcía con David Perdomo para presentar su nuevo espectáculo cómico, «Amoriños». El monólogo tendrá lugar el 13 de diciembre a las 21.00 horas en el Auditorio Municipal. El espectáculo, producido por la compañía Ainé, es una especie de «First Dates a la gallega, con citas disparatadas y pasiones imposibles», como se puede leer en su sinopsis. Las entradas ya están a la venta en Ataquilla.com, a precios que oscilan entre los 15 y los 20 euros, gastos de gestión aparte.

«Sabemos que las entradas van a volar, como ocurrió en octubre con ‘Somos criminais e punto final’ de Touriñán y Carlos Blanco», declaró la concejala de Cultura, Sonia Outón. En aquella ocasión, la compañía tuvo que programar dos funciones para atender la gran demanda. De hecho, como ya se ha mencionado, las 1.500 billetes disponibles se agotaron.

De este modo, Touriñán regresa a los escenarios, esta vez junto a Perdomo, con quien ya colaboró ​​en los espectáculos «Corentena» y «Corentena-Game Over», ambos con gran éxito en Vilagarcía. «Un espectáculo protagonizado por personajes que no deberían estar juntos, pero que lo hacen de todos modos. Humor desenfrenado y mucha emotividad», afirma la productora.

Si no se agotan las entradas, también estarán a la venta en la taquilla del Auditorio dos horas antes de la función.