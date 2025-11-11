Las suaves temperaturas alargan el ciclo de vida de la velutina en O Salnés

El inicio del otoño acostumbraba a marcar el final de la campaña de lucha contra la avispa velutina en la comarca de O Salnés, especialmente cuando las temperaturas caían en picado y obligaban a las reinas jóvenes a hibernar. Sin embargo, las suaves temperaturas que se están registrando en la comarca de O Salnés en las últimas semanas están provocando un cambio de tendencia que alarga ese tiempo de actividad en la avispa asiática. Lo están notando los trabajadores del servicio de lucha contra la avispa asiática de la Mancomunidade de O Salnés, que continúan acudiendo cada día a retirar diferentes nidos secundarios (los más espectaculares) en los que todavía existe una intensa actividad, lo que hace temer que la campaña pueda alargarse, incluso, hasta el mes de enero.

«Todavía no han llegado los días fríos, las temperaturas se mantienen dentro de unos límites aceptables para ellas, y eso se está notando mucho, explica Isaac Padín, integrante del servicio que gestiona la Mancomunidade. Es cierto, apunta Padín, que la llegada de las lluvias ha mermado sus capacidades, «están más aletargadas, pero siguen trabajando y las reinas jóvenes siguen alimentándose y están buscando lugares tranquilos para hibernar y hacer sus nidos embrionarios». Esa actividad es menor que otras épocas del año, «pero seguimos teniendo muchos avisos», en parte porque la caída de las hojas de los árboles está permitiendo descubrir los nidos secundarios, aquellos que resultan más espectaculares y que llaman más la atención de quien los descubre, provocando una gran alarma. «Estos es algo que no nos pilla de sorpresa, ya que viene siendo una tónica general todos los años». Lo que les llama más la atención es la gran cantidad de nidos secundarios que todavía están activos en una cifra que supera de forma importante los datos de otros años.

Su distribución sigue siendo exactamente igual que años anteriores, por toda la comarca de O Salnés, aunque con gran tendencia a situarse cerca de zonas con fácil acceso a agua y a árboles florales. Los actuales, los secundarios, suelen instalarse en zonas de difícil acceso, donde no puedan ser molestadas, preferiblemente en lo más alto de árboles, pero también a ras de suelo. Son precisamente estos nidos los que suponen un mayor peligro para las personas, especialmente para las que se dedican a cuestiones agrícolas, como ha quedado demostrado en los últimos meses, donde varias personas acabaron falleciendo después de sufrir un ataque de las avispas.

Padín pide mucha precaución a las personas que pretendan rozar o retirar la maleza de una finca «porque se puede encontrar con una sorpresa, antes de acometer cualquier tarea de limpieza, deben revisar muy bien la zona y, si ven actividad de velutinas que se piensen bien el llevarlas a cabo; a veces es mejor perder un día avisando a los servicios de lucha contra las velutinas que acabar en el hospital». No en vano, si se da con uno de estos nidos mientras se está trabajando, la persona puede ser atacada por miles de avispas en tan solo unos minutos.

De hecho, en el caso de O Salnés, el servicio es uno de los más rápidos a la hora de actuar. Salvo durante el verano, donde la gran cantidad de nidos que se encuentra impide su retirada todo lo rápido que se desearía, en estas fechas, suele actuarse en menos de 24 horas allí donde son requeridos por los afectados.