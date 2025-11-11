Remodelación integral de la plaza de abastos de Barrantes
El Concello de Ribadumia está ejecutando obras de remodelación integral del mercado municipal, una actuación que permitirá modernizar las instalaciones, mejorar la eficiencia energética y garantizar una mayor accesibilidad a este espacio del comercio local. La intervención está integrada en las subvenciones de la Xunta destinadas al impulso de una red de mercados excelentes y a la dinamización y revitalización de las plazas de abastos. El presupuesto total de la obra asciende a 159.997 euros, repartidos entre las anualidades 2025 y 2026.
Las obras suponen una renovación completa de la infraestructura, incluyendo la sustitución de la cubierta existente por una nueva estructura de acero con aislamiento térmico, mejorando así el comportamiento energético del edificio. También se actuará en la fachada trasera, con la instalación de un sistema de aislamiento térmico exterior para mejorar el confort interior y la estética del mercado. También habrá una reforma integral de la instalación eléctrica y se mejorará la accesibilidad.
