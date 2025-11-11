Puga da la primera charla del Outono Micolóxico

La asociación A Cantarela inauguró anoche en el Auditorio la exposición de setas frescas con la que, de algún modo, arranca el Outono Micolóxico de Vilagarcía. Hoy martes, se celebra la primera conferencia del programa. Versa sobre las setas comestibles, y la imparte el presidente de la asociación, Carlos Puga. Es a las 20.00 horas, en el Auditorio municipal.