O Grove despide San Martiño con callos y carne «ó caldeiro»

O Grove pone fin hoy a las fiestas de San Martiño con la celebración del día grande, en el que además de la lectura del pregón, habrá una degustación gastronómica.

El programa arrancará con la misa solemne en la iglesia parroquial y estará cantada por la Coral Polifónica da Confraría de Pescadores San Martiño de O Grove. Esto será a las 11.30 horas y luego, a la una de la tarde, llegará el momento de la lectura del pregón y el grupo de baile de Cantodorxo ofrecerá una exhibición.

Cabe recordar que el recinto está cubierto con una carpa, así que, en caso de llover, no será un problema para asistir a los actos. Como la degustación de callos y carne ao caldeiro que habrá hoy después del pregón y que estará amenizada por el grupo Trébol.

El programa continuará por la tarde, a las 18.00 horas, con un concierto de la Banda de Música de O Grove en la plaza de O Corgo. Tres horas después, volverá a actuar Trébol y también estará la orquesta Miramar. No faltará como broche de oro a esta última jornada, una queimada gratuita para todos los asistentes con lectura del conjuro incluida.

Cabe recordar que la fiesta arrancó el domingo con diferentes actuaciones musicales y organizada por la Asociación Cultural San Martiño con la ayuda de vecinos e instituciones como el Concello de O Grove.