El nuevo número de «O Umia» incluye un artículo sobre la última vizcondesa de Fefiñáns

La Asociación Amig@s de Fefiñáns presentará mañana jueves un nuevo número de su revista «O Umia» que incluye interesantes artículos y en los que destacan, entre otros, uno sobre la última vizcondesa que conoció el complejo palaciego de Cambados. El acto tendrá lugar a las 19:30 horas, en la Sala Pitusa Cabanillas de la Casa de la Calzada.

Desde la asociación explicaron que en la presentación intervendrán las personas autoras que participaron en este nuevo número, empezando por la Corporación Semiótica Galega y Lois Gil Magariños, que dará algunas de las claves de la exposición «Saver», la cual estuvo en pazo Torrado de abril a junio de este mismo año.

La nómina se completa con Encarna González y Gustavo Ferreiro, con «Roteiro ornitolóxico polo Concello de Cambados. Aves invernantes»; Francisco Fernández Rei, con «Marília Luz Muñoz Bacelar e a fala de Cambados hai 60 anos»; Laureano Aragunde Oubiña, con «Algúns aspectos da nosa historia naval relacionados con Fefiñáns e a súa bisbarra», y Ernesto Vázquez-Rey, que hablará sobre «Dolores Losada Miranda, a última vizcondesa que coñeceu Fefiñáns» y que además, es el presidente de esta asociación centrada en la protección y divulgación del patrimonio local y comarcal, con especial atención a una de las principales joyas de la capital del albariño: Fefiñáns.