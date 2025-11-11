Los Meninas distinguen a la grovense Enma Torres y a la Policía Nacional

La Delegación del Gobierno en Galicia ha otorgado uno de los reconocimientos Meninas de este año a la grovense Enma Torres Romay, que es decana de la facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidade de Vigo.

Asimismo, ha realizado una mención especial a la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Comisaría de la Policía Nacional de Vilagarcía. La gala de entrega de los reconocimientos será el 21 de noviembre, en Santiago.

Las delegaciones del Gobierno premian cada año con las Meninas a personas e instituciones que han trabajado por erradicar la violencia de género, por apoyar a las víctimas o por la igualdad.

En el caso de Enma Torres, desde la Delegación destacan que ha sido la artífice de una campaña de colaboración entre los Ayuntamientos y los alumnos del máster de Publicidade del campus de Pontevedra, para el desarrollo de campañas de prevención de la violencia de género.