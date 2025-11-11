Meaño se quedó sin segundo festivo local en 2025 por un error de la Corporación

Un error de la Corporación municipal ha motivado que el Concello de Meaño se haya quedado en este 2025 sin uno de los dos días fijados como festivos locales y que por norma compete. Fuera en el pleno del 26 de septiembre de 2024 cuando, a propuesta del alcalde, se acordaran los festivos locales para este año, fijando entonces como jornadas festivas los días 11 de julio (San Benito de Lores) y el 13 de diciembre (día de Santa Lucía en Dena).

No se reparó aquel día que, en 2025, la celebración de Santa Lucía cuadraba en sábado, por lo que se privaría a los trabajadores del disfrute de ese segundo día laborable. Por tradición, Meaño contaba como festividad suplente a San Blas (Simes). que se celebra cada 3 de febrero y que este año cuadrara en martes, pero al que no se recurría esta vez.

Evidenciado el error a lo largo de este 2025, el Comité de Empresa de trabajadores presentó en su día un escrito por registro dirigido a la Alcaldía para enmendar el error y aplicar ese segundo día festivo como derecho laboral. Sin embargo, no obtuvo respuesta de Carlos Viéitez, pero fue este quien, a instancias de una pregunta plenaria del BNG en referencia al tema, contestó: «No voy a cerrar el Concello en un día sin festividad».

Para subsanarlo propuso que «por departamentos, los trabajadores vayan solicitando ese día libre» y poder disfrutar así de ese festivo que se quedara en el tintero. Así pues, aquellos trabajadores que a día de hoy no lo hicieron, disponen de noviembre y diciembre para poder solicitarlo y disfrutarlo antes de que finalice el año.

Eso sí, no podrán beneficiarse los de otras administraciones, entidades bancarias, u otras empresas y comercios radicados en Meaño, que se quedarán sin él. No quedan damnificados los escolares y docentes, por cuanto los colegios, si los festivos locales cuadran en fin de semana o vacaciones escolares, tienen derecho a solicitarlos como día propio.

Prevenidos, en el pleno del 31 de julio de este año se acordaron, esta vez con más tino, los de 2026. Al cuadrar San Benito en sábado y Santa Lucía en domingo, en esta ocasión no se tiró del santo Blas como suplente, y se decretaron como festivos: martes de Entroido (17 de febrero) y lunes de Pascua (6 de abril).