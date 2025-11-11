Las lluvias vuelven a inundar el corazón urbano de Vilagarcía entre la preocupación vecinal

Las fuertes lluvias que se están registrando en las últimas horas han vuelto a provocar importantes inundaciones en el centro de Vilagarcía, con especial significancia en la calle Clara Campoamor, recientemente remodelada y pendiente de inauguración oficial este viernes. La acumulación de agua ha demostrado que las obras ejecutadas no han logrado solucionar los recurrentes problemas de anegamiento que sufre esta zona en los días de lluvia intensa.

Grandes charcos cubrían la práctica totalidad del pavimento de esta calle peatonal, dificultando el paso de los viandantes y afectando a varios comercios. Algunos propietarios improvisaron barreras con maderas y plásticos para impedir la entrada del agua. “Después de meses de obras esperábamos que se acabaran las inundaciones, pero estamos igual que antes”, lamentaba una vecina de la zona.

La remodelación de Clara Campoamor, planteada para mejorar la accesibilidad y el drenaje, no ha respondido a las expectativas. Las imágenes mostraban balsas de agua estancadas en distintos puntos del recorrido, evidenciando que el nuevo sistema de evacuación pluvial también resulta insuficiente ante lluvias de esta magnitud.

El agua enseguida se apoderó de la céntrica superficie. / FdV

El problema, sin embargo, no se limitó a esta calle. También se registraron importantes acumulaciones de agua en A Baldosa, Rey Daviña y otras zonas del corazón urbano de Vilagarcía, donde el pavimento quedó cubierto y los sumideros desbordados.

El episodio ha generado malestar entre vecinos y comerciantes, no solo por las molestias inmediatas sino por el momento simbólico, ya que el Concello tenía previsto inaugurar oficialmente la calle Clara Campoamor este viernes como ejemplo de la renovación del centro urbano. Las escenas han empañado la imagen de una actuación que se presentaba como modélica por la inversión realizada y el tiempo empleado en las obras, ya cerca de llegar a su fin tras triplicar el plazo de ejecución previsto inicialmente.

Al cierre de esta información, los servicios municipales trabajaban en las calles más afectadas para liberar los desagües y facilitar la evacuación del agua, mientras los vecinos reclamaban una revisión en profundidad del sistema de drenaje. “No es solo una cuestión estética —apuntaba un comerciante—, es un problema de funcionalidad y de seguridad. Con lluvias como estas, el centro de Vilagarcía se convierte en una laguna.”