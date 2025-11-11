Lago mantendrá la gira por las parroquias mientras quieran los vecinos

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, ya ha empezado la segunda ronda de sus reuniones semanales por las parroquias y la asistencia, lejos de bajar, se mantiene. De hecho, esta novedosa iniciativa para mejorar la escucha y resolución de demandas se mantendrá mientras acudan vecinos.

Lago hace una valoración «muy positiva» de estos encuentros cara a cara, pues «están siendo muy productivos porque incluso se plantean cosas por las que no irían a propósito al Consistorio». Y es que ya recibía a los ciudadanos en su despacho, pero de este modo incluso puede ver cuestiones ya directamente e intentar solventarlas o, por lo menos, dejarlas encauzarlas en el mismo momento.

«A veces se trata de resolver algunas dudas, pero también se plantean demandas sobre cuestiones pequeñas que se pueden atender o estudiar ya in situ, contactando también con el personal de Obras, si es el caso, o cualquier otro trabajador. De hecho, lo mantenemos en horario de mañana para facilitar este tipo de trámites», declaró.

El regidor empezó el pasado lunes en Castrelo la segunda ronda de la iniciativa y ayer fue el turno de Corvillón, con la asistencia de unas seis personas. A él mismo le sorprende que permanezca la respuesta. «Lo más esperado era que la asistencia decayera, pero estamos viendo que no, así que la ronda se mantendrá mientras los vecinos quieran, mientras haya demanda. Si vemos que en sucesivas reuniones no va apareciendo nadie, estudiaremos hacer un parón y lo retomaríamos más adelante», añadió.

En Corvillón les plantearon cuestiones como la orientación de unas farolas, un semáforo o el mantenimiento de la casa de cultura. Cabe recordar que hay un calendario fijo: Castrelo (primer lunes de mes), Corvillón (segundo), Oubiña (tercero) y Vilariño (cuarto).