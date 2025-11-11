Las jornadas de exaltación del centollo de O Grove están lanzadas
Mañana se presentan en La Rioja
Participan 18 restaurantes y 12 hoteles
M. Méndez
La Festa da Centola do Grove, organizada por Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes) en colaboración con la cofradía de pescadores San Martiño y la Cofradía do Centolo Larpeiro, están lanzadas.
El pasado viernes se presentaban oficialmente el cartel y el programa, durante la Gala dos Premios Grove de Ouro e Prata. Además se concretó que participan 18 restaurantes que ofrecerán centollo en diversas preparaciones —algunos con menús especiales— y una docena de hoteles y apartamentos que permanecerán abiertos para acoger a los visitantes, especialmente durante el puente de la Inmacula.
Esta XXIII edición de la cita gastronómica que pretende reforzar la promoción del centollo grovense, aspira a atraer visitantes en una época tradicionalmente floja para el turismo, desde el conocimiento de que el turismo gastronómico es clave para dinamizar la economía local.
Durante la gala de presentación, el presidente y la directiva de Emgrobes estuvieron acompañados por autoridades de las administraciones colaboradoras, representantes de las cofradías y responsables de los establecimientos participantes.
Entre los asistentes figuraban el director xeral de Pesca, la directora de Promoción de Turismo de Galicia, el diputado provincial de Turismo, el alcalde y la concejala de Turismo de O Grove.
Mañana e realizá una presentación de las jornadas en Bodegas Riojanas, en Cenicero (La Rioja), donde se ofrecerá una pequeña degustación de centollo maridado con los vinos de dicha firma. Y el día 20 la promoción llegará a Lugo con un acto en el Círculo das Artes.
Programa culinario y cultural
Dentro del programa destaca también un showcooking a desplegar el 4 de diciembre en el Mirador de la Lonja, donde se fusionarán setas y centollo.
Una sesión que contará con una muestra micológica a cargo de Miguel Ángel Delgado, reconocido micólogo y organizador del Congreso Internacional de Micología que se celebra ese mismo fin de semana en la localidad.
El día 28 la cofradía de pescadores celebrará la tradicional subasta benéfica de centollo y centolla, destinándose lo recaudado a una entidad sin ánimo de lucro.
Dicen en Emgrobes que durante los días de la fiesta, las calles del casco urbano se llenarán de música y animación con charangas, cantos de taberna y actuaciones de grupos tradicionales como Paradanda y Cantodorxo, tanto en la Praza do Corgo como en varios establecimientos.
Y añaden que los visitantes podrán consultar toda la información en la Oficina de Turismo, la web de Emgrobes y sus redes sociales.
El programa se complementa con rutas de senderismo, paseos en barco, visitas al Acuario O Grove y museos, junto a una amplia oferta de ocio para disfrutar de O Grove.
Con este completo programa gastronómico y cultural, O Grove vuelve a reivindicar su prestigio como capital del marisco y destino de referencia para los amantes de la buena mesa.
