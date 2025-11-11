Las jornadas de exaltación del centollo de O Grove están lanzadas

La Festa da Centola do Grove, organizada por Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes) en colaboración con la cofradía de pescadores San Martiño y la Cofradía do Centolo Larpeiro, están lanzadas.

El pasado viernes se presentaban oficialmente el cartel y el programa, durante la Gala dos Premios Grove de Ouro e Prata. Además se concretó que participan 18 restaurantes que ofrecerán centollo en diversas preparaciones —algunos con menús especiales— y una docena de hoteles y apartamentos que permanecerán abiertos para acoger a los visitantes, especialmente durante el puente de la Inmacula.

Esta XXIII edición de la cita gastronómica que pretende reforzar la promoción del centollo grovense, aspira a atraer visitantes en una época tradicionalmente floja para el turismo, desde el conocimiento de que el turismo gastronómico es clave para dinamizar la economía local.

El presidente y la vicepresidenta de Emgrobes, junto al cartel de la fiesta. / FdV

Durante la gala de presentación, el presidente y la directiva de Emgrobes estuvieron acompañados por autoridades de las administraciones colaboradoras, representantes de las cofradías y responsables de los establecimientos participantes.

Entre los asistentes figuraban el director xeral de Pesca, la directora de Promoción de Turismo de Galicia, el diputado provincial de Turismo, el alcalde y la concejala de Turismo de O Grove.

Mañana e realizá una presentación de las jornadas en Bodegas Riojanas, en Cenicero (La Rioja), donde se ofrecerá una pequeña degustación de centollo maridado con los vinos de dicha firma. Y el día 20 la promoción llegará a Lugo con un acto en el Círculo das Artes.

Programa culinario y cultural

Dentro del programa destaca también un showcooking a desplegar el 4 de diciembre en el Mirador de la Lonja, donde se fusionarán setas y centollo.

Una sesión que contará con una muestra micológica a cargo de Miguel Ángel Delgado, reconocido micólogo y organizador del Congreso Internacional de Micología que se celebra ese mismo fin de semana en la localidad.

El restaurante A Solaina, de José Luis Padín, uno de los más implicados en las jornadas del centollo. / FdV

El día 28 la cofradía de pescadores celebrará la tradicional subasta benéfica de centollo y centolla, destinándose lo recaudado a una entidad sin ánimo de lucro.

Dicen en Emgrobes que durante los días de la fiesta, las calles del casco urbano se llenarán de música y animación con charangas, cantos de taberna y actuaciones de grupos tradicionales como Paradanda y Cantodorxo, tanto en la Praza do Corgo como en varios establecimientos.

Y añaden que los visitantes podrán consultar toda la información en la Oficina de Turismo, la web de Emgrobes y sus redes sociales.

El programa se complementa con rutas de senderismo, paseos en barco, visitas al Acuario O Grove y museos, junto a una amplia oferta de ocio para disfrutar de O Grove.

Con este completo programa gastronómico y cultural, O Grove vuelve a reivindicar su prestigio como capital del marisco y destino de referencia para los amantes de la buena mesa.