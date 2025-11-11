Investigados dos vilagarcianos por robo de cable de teléfono en Zas
REDACCIÓN
La Guardia Civil del puesto de Vimianzo (A Coruña) investiga a dos vecinos de Vilagarcía de Arousa y a una de Caldas de Reis como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en el que se sustrajeron 160 kilos de cable telefónico. El material pertenecía a una empresa dedicada a las instalaciones de líneas telefónicas, que ya lo ha recuperado.
El primer aviso lo dio un ciudadano. En su llamada a la Guardia Civil, el particular informó a los agentes de la presencia de una furgoneta en Zas con un comportamiento sospechoso. Los efectivos se desplazaron al lugar y, tras localizar el vehículo, procedieron a identificar a sus ocupantes e indagar el motivo de su presencia en esa zona. Ante las «incongruencias» de sus explicaciones, los guardias civiles registraron la furgoneta y en su parte trasera, bajo un plástico de color negro, hallaron el cable telefónico.
