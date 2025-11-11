Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigados dos vilagarcianos por robo de cable de teléfono en Zas

REDACCIÓN

Arousa

La Guardia Civil del puesto de Vimianzo (A Coruña) investiga a dos vecinos de Vilagarcía de Arousa y a una de Caldas de Reis como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en el que se sustrajeron 160 kilos de cable telefónico. El material pertenecía a una empresa dedicada a las instalaciones de líneas telefónicas, que ya lo ha recuperado.

El primer aviso lo dio un ciudadano. En su llamada a la Guardia Civil, el particular informó a los agentes de la presencia de una furgoneta en Zas con un comportamiento sospechoso. Los efectivos se desplazaron al lugar y, tras localizar el vehículo, procedieron a identificar a sus ocupantes e indagar el motivo de su presencia en esa zona. Ante las «incongruencias» de sus explicaciones, los guardias civiles registraron la furgoneta y en su parte trasera, bajo un plástico de color negro, hallaron el cable telefónico.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents