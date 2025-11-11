Un incendio daña un coche y seis contenedores en O Rial
REDACCIÓN
Vilagarcía
Emerxencias de Vilagarcía intervino la madrugada del lunes en un incendio que se inició en unos contenedores de la basura de la calle Sobreira, en O Rial. El fuego calcinó cuatro depósitos y afectó seriamente a otros dos, uno de recogida de aceite y otro para la donación de ropa para Cáritas. Además, el calor del fuego causó daños en el lateral de un coche aparcado en la zona. El fuego se apagó con agua y espuma.
