A Illa pone en marcha un nuevo proyecto de energías renovables

Integrante del proyecto «Mar e Luz» y con instalaciones fotovoltaicas propias en el Auditorio municipal, el Concello de A Illa continúa con su apuesta por contar con energías limpias, especialmente fotovoltaica, en todos sus edificios públicos. En ese sentido se enmarca una parte de la modificación de crédito que aprobó en el último pleno de la corporación municipal, cuyo objetivo era destinar 24.000 euros para complementar una ayuda de la Diputación a concellos de menos de 5.000 habitantes para la instalación de paneles fotovoltaicos.

Estos se instalarán en la casa consistorial de A Illa y en el Centro de Interpretación da Conserva, la antigua fábrica de Goday, para dar suministro a estos dos edificios municipales. Entre las peculiaridades de este proyecto figura la instalación de acumuladores de energía que cargarán durante el día para liberar la energía en horario nocturno. Además, otra de las cuestiones de importancia de este proyecto es que el excedente de producción que se registre se destinará al bono social para permitir el acceso a la energía a familias con escasos recursos económicos.

Multas zona residencial

Una de las cuestiones que salió en ese pleno, a preguntas del concejal no adscrito, Matías González Cañón, fueron las sanciones por incumplir la ordenanza de la zona residencial. El candidato conservador preguntó si ya se había iniciado la tramitación de las mismas y solicitó datos sobre el número de conductores que hayan sido sancionados. La respuesta que recibió es que los técnicos municipales y la Policía Local están trabajando con el ORAL para comenzar a enviarlas, algo que ocurrirá en las próximas semanas.

Al pleno volvieron algunas cuestiones recurrentes que todavía no han sido solucionadas. Un ejemplo de ello fue la pregunta del edil no adscrito sobre la apertura de los baños de la plaza de O Regueiro y, al igual que en varias ocasiones anteriores, volvió a recibir una respuesta similar, que se está pendiente de licitar el chiringuito que se encuentra en las proximidades del parque infantil para que el concesionario pueda ser el que controle y vigile el uso de los baños.