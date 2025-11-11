Gardacostas decomisa 540 kilos de centollo ilegal y precinta un barco en O Grove
El servicio de inspección también recuperó 4.450 metros de redes
El furtivismo ya se había multiplicado antes del comienzo de la campaña
Hay pescadores profesionales empeñados en esquilmar los recursos y dañar al sector
Un día después de que empezara la campaña del pulpo, tras un trimestre de parón para que la especie se recuperara, Gardacostas de Galicia sorprendió un barco en O Grove con 600 kilos de producto extra y, por tanto, ilegal.
Ayer, el mismo día en el que llegaban a puerto los primeros centollos de la temporada, tras más de cuatro meses de veda, el servicio de vigilancia dependiente de la Consellería do Mar decomisaba 340 kilos de esta especie, también por superar los topes máximos establecidos.
Son dos claros ejemplos del daño que está causando la pesca ilegal a los recursos marinos de las rías gallegas. Una actividad protagonizada por los mismos armadores y tripulantes que, aprovechando sus permisos de explotación, se saltan las normas a la torera.
Una lacra que el sector del mar arrastra desde hace tiempo y que arrasa las rías, ya que los expuestos son solo dos ejemplos de lo mucho que están trabajando los furtivos últimamente, con lo que esto supone de esquilmación de las pesquerías y competencia desleal para el sector.
Ese barco al que interceptaron centollo ilegal, por cierto, tenía en sus aparejos, calados en el agua, otros 200 kilos de producto «enmallado». Es decir, centollo a la espera de ser descargado también de forma clandestina.
De ahí que Gardacostas se incautara igualmente de 4.450 metros de esas redes conocidas como miños que son tan populares para la pesca del centollo; el equivalente 89 piezas.
En la Consellería do Mar explican que el producto fue devuelto al mar y el barco, precintado, «como medida cautelar ante el inicio del expediente sancionador».
En base a esta nueva intervención, el departamento que dirige Marta Villaverde vuelve a pedir respeto a las normas y colaboración en pro de una explotación sostenible de las rías gallegas, destacando «el impacto negativo de estas prácticas para el sector profesional».
FARO DE VIGO ya había explicado que la acción de Gardacostas se había intensificado en las semanas previas a la apertura de la campaña del centollo. Y también que la vigilancia sería particularmente intensa ahora que está lanzada.
Mar lo confirma, detallando que Gardacostas, Policía Autonómica y Guardia Civil seguirán realizando tareas de reconocimiento de las zonas de trabajo y comprobando tanto barcos como aparejos, así como el pesado de las capturas llevadas a las lonjas gallegas.
