La flota del centollo desafía al temporal y sale a trabajar

La flota que se dedica a la pesca del centollo salió esta mañana a trabajar a pesar de las advertencias por fuerte temporal.

Con la campaña recién iniciada –ayer– no era cuestión de permanecer amarrados «por un poco de viento y mala mar», decían algunos armadores arousanos.

«Hay que aprovechar al máximo este arranque de campaña, sobre todo por las buenas cotizaciones alcanzadas», apuntaban otros.

Incluso salió a faenar la flota de enmalle de O Grove y esta tarde está operando su lonja, a pesar de que se celebraba en la villa la festividad local de San Martiño.

La evolución de la subasta está siendo tan positiva como lo fue ayer, pagándose a 28,5 euros el kilo el mejor centollo de la tarde, adquirido por Grovemar.

«Valió la pena salir esta mañana porque tampoco hizo tanto mar, pescamos bien e incluso conseguimos el tope mucho antes que el lunes», explicaban a su regreso a puerto algunos de los armadores mecos.