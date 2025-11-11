La flota del centollo desafía al temporal y sale a trabajar
En O Grove se faenó con normalidad a pesar de ser festivo local
El mejor producto en la villa meca cotizó hoy a 28,5 euros el kilo
M. Méndez
La flota que se dedica a la pesca del centollo salió esta mañana a trabajar a pesar de las advertencias por fuerte temporal.
Con la campaña recién iniciada –ayer– no era cuestión de permanecer amarrados «por un poco de viento y mala mar», decían algunos armadores arousanos.
«Hay que aprovechar al máximo este arranque de campaña, sobre todo por las buenas cotizaciones alcanzadas», apuntaban otros.
Incluso salió a faenar la flota de enmalle de O Grove y esta tarde está operando su lonja, a pesar de que se celebraba en la villa la festividad local de San Martiño.
La evolución de la subasta está siendo tan positiva como lo fue ayer, pagándose a 28,5 euros el kilo el mejor centollo de la tarde, adquirido por Grovemar.
«Valió la pena salir esta mañana porque tampoco hizo tanto mar, pescamos bien e incluso conseguimos el tope mucho antes que el lunes», explicaban a su regreso a puerto algunos de los armadores mecos.
