Detectan facturas del suministro de agua con cantidades «erróneas» en Ribadumia

El PSOE de Ribadumia denunció en la última sesión plenaria que varios vecinos habían detectado facturas «erróneas» en el suministro de agua, reclamando al Concello que actúe comprobando qué está ocurriendo y que adopte medidas para solucionarlo sin causarle un mayor perjuicio a los vecinos que han visto como se les disparaba el recibo del último semestre.

La mayor parte de esas facturas son más elevadas de lo habitual y se apreciaría que provienen de lecturas mal hechas en los contadores. Es más, en algunas de ellas figurarían datos atrasados de los usuarios, lo que incrementaría el volumen de agua consumido por las viviendas, de ahí los desajustes que se registran con las cantidades que se quieren cobrar.

Los socialistas reclamaron al grupo de gobierno que informe a los vecinos para que revisen los recibos e insta al grupo de gobierno a no minimizar la situación, ya que se les estaría cobrando a los usuarios «un incremento totalmente injustificado». También instan al gobierno de Ribadumia a realiza runa prospección de cual pudo haber sido el error en estas facturas para corregirlo y que no vuelva a repetirse en el futuro.