Detectan facturas del suministro de agua con cantidades «erróneas» en Ribadumia
El PSOE reclama que se revise esta situación y se informe a los vecinos por si están afectados
El PSOE de Ribadumia denunció en la última sesión plenaria que varios vecinos habían detectado facturas «erróneas» en el suministro de agua, reclamando al Concello que actúe comprobando qué está ocurriendo y que adopte medidas para solucionarlo sin causarle un mayor perjuicio a los vecinos que han visto como se les disparaba el recibo del último semestre.
La mayor parte de esas facturas son más elevadas de lo habitual y se apreciaría que provienen de lecturas mal hechas en los contadores. Es más, en algunas de ellas figurarían datos atrasados de los usuarios, lo que incrementaría el volumen de agua consumido por las viviendas, de ahí los desajustes que se registran con las cantidades que se quieren cobrar.
Los socialistas reclamaron al grupo de gobierno que informe a los vecinos para que revisen los recibos e insta al grupo de gobierno a no minimizar la situación, ya que se les estaría cobrando a los usuarios «un incremento totalmente injustificado». También instan al gobierno de Ribadumia a realiza runa prospección de cual pudo haber sido el error en estas facturas para corregirlo y que no vuelva a repetirse en el futuro.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- El mejillón de Chile, Marruecos y Países Bajos preocupa en Galicia
- Otra víctima en las maltrechas zonas peatonales de Vilagarcía
- La pesca ilegal arrasa las rías
- Los depuradores creen positivo que las cofradías reconozcan un «problema estructural» en el marisqueo
- Ingresa en prisión el joven investigado por el presunto matricidio de Vilagarcía
- Un buque-escuela holandés se refugia en la ría de Arousa