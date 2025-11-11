La comarca homenajea a San Martiño

Los arousanos rinden homenaje a San Martiño. Lo hacen en diferentes puntos de O Salnés y el Ullán, tanto asistiendo a misas como participando en celebraciones profanas, sobre todo a base de buenas comilonas.

Desde Sobrán (Vilagarcía), donde sonaron la bombas de palenque a lo largo de la mañana, se oficiaron misas y se degustó cocido, hasta San Martiño de Meis o el Concello de O Grove, donde se vivió el festivo local, son muchos los puntos a los que prestar atención.

Y eso a pesar de que el mal tiempo y la amenaza de fuerte temporal deslució algunas de las propuestas e incluso obligó a suspender otras.

A modo de ejemplo, en la villa grovense se cancelaron las actuaciones musicales previstas, si bien es cierto que se mantuvo el pregón, a cargo del fotoperiodista Miguel Muñiz y la ya consolidada degustación de callos y carne «ó caldeiro».

En este caso la comisión de fiestas de San Martiño, presidida por Óscar Padín, aprovechó la carpa instalada en la zona portuaria de O Corgo para distribuir una buena cantidad de suculentas raciones, vendidas al módico precio de 6,5 euros y acompañadas de pan, vino, refrescos o cerveza.

Desde ayer se pusieron al fuego alrededor de cien kilos de garbanzos para preparar a conciencia los callos, acompañados esta tarde de unos ochenta kilos de carne de ternera servida «ó caldeiro», es decir, cocida y acompañada de sus patatas y demás ingredientes.