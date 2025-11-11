Cobre San Rafael entrevista a más de 200 personas para la mina de Touro

La empresa Cobre San Rafael ya ha entrevistado a más de 220 personas interesadas en trabajar en la futura mina de cobre de Touro-O Pino. El proceso de selección de personal sigue abierto a nuevas candidaturas, y en estos momentos se centra en perfiles de electricidad, mecánica industrial, calderería y soldadura.

Desde la empresa sostienen que su proyecto industrial, «se convertirá en uno de los principales motores económicos y laborales de la comarca», con la creación de unos 420 empleos directos, y otros 1.200 entre indirectos e inducidos.

En una primera fase, la empresa estuvo seleccionando personal para los trabajos de movimiento de tierras y de preparación de la parcela. En esta segunda, busca técnicos de electricidad, soldadura o calderería, y en una tercera realizará entrevistas a químicos o ingenieros. Los interesados pueden mandar sus currículos a info@cobresanrafael.gal, y las entrevistas las está realizando la firma Dest People.

Cobre San Rafael defiende que su proyecto industrial de extracción de cobre en Touro-O Pino no solo supondrá una oportunidad laboral para la comarca, sino que revitalizará el comercio al propiciar la llegada a la zona de un buen número de trabajadores con sus familias.