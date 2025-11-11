Cobre San Rafael entrevista a más de 200 personas para la mina de Touro
La empresa de selección de personal se centra en estos momentos en perfiles de electricidad, mecánica industrial, calderería y soldadura
Redacción
La empresa Cobre San Rafael ya ha entrevistado a más de 220 personas interesadas en trabajar en la futura mina de cobre de Touro-O Pino. El proceso de selección de personal sigue abierto a nuevas candidaturas, y en estos momentos se centra en perfiles de electricidad, mecánica industrial, calderería y soldadura.
Desde la empresa sostienen que su proyecto industrial, «se convertirá en uno de los principales motores económicos y laborales de la comarca», con la creación de unos 420 empleos directos, y otros 1.200 entre indirectos e inducidos.
En una primera fase, la empresa estuvo seleccionando personal para los trabajos de movimiento de tierras y de preparación de la parcela. En esta segunda, busca técnicos de electricidad, soldadura o calderería, y en una tercera realizará entrevistas a químicos o ingenieros. Los interesados pueden mandar sus currículos a info@cobresanrafael.gal, y las entrevistas las está realizando la firma Dest People.
Cobre San Rafael defiende que su proyecto industrial de extracción de cobre en Touro-O Pino no solo supondrá una oportunidad laboral para la comarca, sino que revitalizará el comercio al propiciar la llegada a la zona de un buen número de trabajadores con sus familias.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- El mejillón de Chile, Marruecos y Países Bajos preocupa en Galicia
- Otra víctima en las maltrechas zonas peatonales de Vilagarcía
- La pesca ilegal arrasa las rías
- Los depuradores creen positivo que las cofradías reconozcan un «problema estructural» en el marisqueo
- Ingresa en prisión el joven investigado por el presunto matricidio de Vilagarcía
- Un buque-escuela holandés se refugia en la ría de Arousa