Clara Campoamor reabre viernes tras su profunda remodelación

El Ayuntamiento de Vilagarcía reabrirá la calle Clara Campoamor el viernes tras la instalación del mobiliario urbano y las farolas que faltaban. El centro de Vilagarcía se humanizará por completo con la finalización de estas obras, «que conferirán a la Plaza de Galicia y sus alrededores una apariencia homogénea, centrada en las personas», apuntó ayer el Concello arousano.

Los trabajadores de Marconsa, la empresa encargada de la transformación del espacio, están ultimando los detalles del proyecto. Concretamente, y según confirmó la dirección de obra, estos días terminarán de colocar los bancos restantes y las tiras de luces led que llevan en su base.

Además, se está finalizando el revestimiento de madera del elemento central de la calle, de forma curva, que puede utilizarse como elemento lúdico, al igual que las figuras geométricas empleadas en O Piñeiriño o como zona de descanso.

A finales del mes pasado, ya se habían instalado los elementos naturales. En concreto, los catorce árboles de jacaranda, «que sin duda se convertirán en el elemento distintivo de este espacio, sobre todo con la llegada de la primavera y la aparición de sus característicos racimos de flores azul violeta», prosigue la administración local en un comunicado.

La obra contaba con un presupuesto de 660.000 euros, tras la aprobación de una modificación del proyecto para dar respuesta a algunos imprevistos surgidos durante su ejecución. En cualquier caso, «Vilagarcía está más cerca de inaugurar una calle vanguardista, más accesible para los comercios y totalmente segura para los peatones», concluye el ejecutivo local.

De este modo, la calle Clara Campoamor -antes denominada Conde Vallellano- volverá a ser transitable en su totalidad desde el viernes, tras una serie de retrasos que generaron malestar sobre todo en los comercios de la zona. Inicialmente, estaba previsto que los trabajos finalizasen a mediados de agosto pasado.

Sin embargo, hubo que ampliar el plazo tras la aparición de una serie de imprevistos en los servicios soterrados de agua y saneamiento, lo que obligó a ampliar el presupuesto en 110.000 euros más. Las principales modificaciones afectaron al cambio de tuberías y al diseño de la iluminación pública.