Las citas para analíticas ya se demoran casi un mes en San Roque

Los pacientes que se acercan al centro de salud de San Roque para pedir cita se encuentran, desde hace un tiempo, con largas colas nada más entrar al edificio. A media mañana es tanta la gente que está esperando que en algunas ocasiones el personal de seguridad trata de ordenar las filas para tratar de que los pacientes no tengan que aguardar fuera del edificio. Pero el malestar de los usuarios es aún mayor cuando llegan al mostrador y se encuentran con que, en muchos casos, tendrán que esperar varias semanas por una consulta con el médico o para hacer una analítica de sangre.

Usuarios del centro de salud de Vilagarcía apuntaron ayer lunes que las primeras citas que se están dando ahora para realizar una analítica de sangre son para el 3 de diciembre, lo que supone una espera de tres semanas. Estos usuarios señalan que, además, hay problemas para obtener cita con un médico.

Esto se debe, según los afectados, a que hay facultativos de baja, y que los que los están sustituyendo ya tienen la agenda completa para lo que queda de noviembre. El problema, añaden, es que como en cita previa desconocen qué médicos harán sustituciones de bajas en diciembre, tampoco pueden dar citas para ese mes a los pacientes cuyos facultativos de cabecera están ausentes en la actualidad.

De este modo, se quejan los usuarios, no pueden reservar una cita con el médico en fechas próximas a la de la analítica, y temen que cuando por fin la obtengan hayan pasado ya varios días o incluso semanas desde la realización de la extracción de sangre.

Usuarios y profesionales sanitarios han reclamado en más ocasiones al área sanitaria Pontevedra-O Salnés mayor agilidad en la cobertura de las ausencias de profesionales, para evitar sobrecargas de trabajo y demoras excesivas a los pacientes.