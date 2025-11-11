Centollo de O Grove: 4.239 kilos de calidad

En la lonja de O Grove, donde se vende el que pasa por ser el mejor centollo de Galicia, de ahí que sea el que alcanza siempre mayores cotizaciones, se despacharon ayer 4.239 kilogramos, con un precio máximo de casi 35 euros el kilo, más IVA.

Comienza así una nueva temporada de pesca del «rey de los mariscos», al igual que arranca la del buey de mar, que sigue brillando por su ausencia. Y lo hace con buenas expectativas, ya que en la jornada inaugural del pasado año se vendían 3.030 kilos.

Aunque es demasiado pronto para sacar conclusiones, pase lo que pase la flota de enmalle se verá «lastrada» por el intenso trabajo realizado por los furtivos en las últimas semanas, cuando se descargaron ingentes cantidades de centollo.

«Hay poca cantidad y va a costarnos mucho hacer los topes, cuando otros años a estas alturas se había conseguido con facilidad», explicaba a las dos de la tarde de ayer el vicepatrón mayor de O Grove, Antonio Otero, cuando su barco, el «Chapeliño», aún estaba levantando aparejo.

El centollo ya está aquí / Noe Parga

También confirmaba que «lo que se está levantando es mucha basura», en alusión a la gran cantidad de algas que, con la revoltura del mar, están llegando a bordo entre los miños.

La buena noticia es que las condiciones para la pesca del centollo «son casi inmejorables», reconoce el propio Antonio Otero, refiriéndose a lo revuelta que está el agua, que es cuando mejor «enmalla» el centollo.

«También puede que el fallo fuera mío y no diera con el sitio adecuado, por lo que espero que a partir de mañana todo sea mejor», sentenciaba este conocido «centoleiro» meco.

«Nosotros no hemos podido conseguir el cupo establecido porque quizás no acertamos con la zona, pero hay otros muchos barcos que sí lo hicieron», esgrime Sandra Falcón, tripulante del «Axexo Dous».

Manuel Méndez

«El año pasado tuvimos el mismo problema, pero desde el segundo día empezamos a pescar bien, así que esperamos que vuelva a ocurrirnos lo mismo esta vez», esgrimía la joven pescadora tras regresar a puerto.

En la flota de enmalle, que es la que opera con artes como el miño –la más importante cuando se habla del centollo– saben que «los primeros días nunca son fáciles, pues hay que ir tanteando hasta dar con el lugar en el que se esconde».

Pero, a grandes rasgos, a pesar de los lamentos y aunque todos saben que la pesca ilegal «ha hecho estragos», el balance de la jornada inaugural es altamente positivo y «esperanzador».

Más aún teniendo en cuenta tanto las óptimas cotizaciones alcanzadas, que es lo que siempre caracteriza a la lonja grovense, como el elevado volumen, con esos más de 4.000 kilos citados.

Como también sabe la flota que «la calidad está garantizada en O Grove, ya que escogemos mucho el producto cuando sube a bordo y devolvemos al mar el que no sirve», proclaman con orgullo los armadores.

Confían tanto en su producto que el sector ha establecido un precio mínimo en la subasta, de tal forma que el centollo más barato que puede encontrarse en O Grove cuesta 13 euros el kilo. Y si baja de esa cantidad se retira.

D’Berto

Desde luego un precio que está muy por debajo de los 34,65 euros el kilo, más IVA, que se pagaron ayer por el primer «mío», es decir, la primera parada de la operación de venta.

Esto quiere decir, como se explicaba al principio de esta información, que los mejores centollos de la campaña salieron ayer de O Grove a casi 35 euros, frente a los 27,60 que se habían pagado en la sesión inaugural de noviembre de 2024.

La meañesa Sandra Falcón largando aparejo en el barco Axexo Dous, esta mañana. / Senia & Gael

¿Y quién se llevó ese centollo de tanta calidad y tan caro? Pues Mariscos Lukas, una firma comercializadora que compra habitualmente su producto en la lonja grovense para distribuirlo por todo el país.

Ese primer lote era un encargo muy especial, pues lo había realizado la afamada marisquería D’Berto, es decir, el restaurante preferido del rey emérito, Juan Carlos I, cuando se encuentra de viaje en Galicia y, sobre todo, cada vez que se aloja en Sanxenxo.

La subasta comenzaba a las cinco de la tarde, y media hora después el representante de Mariscos Lukas encargado de la compra seguía haciendo uso de su derecho a seleccionar el producto, siempre a ese precio de 34,65 euros.

118 kilos iniciales

A esa cantidad se pagaron los primeros 118 kilogramos, saliendo después s95 kilos más a 28 euros, 13 kilos abonados a 25 y unos 140 kilogramos que se cotizaron en torno a 23 euros el kilo.

A continuación fueron saliendo lotes de centollo a 22, 20, 18, 15 y a los 13 euros por kilo que marcaban la finalización de la puja.

Manuel Méndez

En las cajas, sobre los centollos aún moviéndole y desprendiendo un fuerte olor a mar, podían verse las etiquetas que marcaban su destino. Entre ellas la del restaurante D’Berto, regentado por una Alberto Domínguez que, desde Barcelona, donde se encuentra de viaje de negocios, confirmaba haber encargado a Mariscos Lukas que le comprara alrededor de cien kilos del mejor producto.

Y así sucedió, garantizándose de nuevo la máxima calidad en este restaurante, que se caracteriza tanto por ella como por su buena cocina y la talla «XXL» de buena parte de sus mariscos.

Un establecimiento situado a apenas un par de kilómetros del puerto de O Grove, ya que D’Berto se encuentra en la avenida del Teniente Domínguez, la calle que al otro lado del centro urbano grovense da acceso a la isla de A Toxa.

Por cierto, que mientras esto sucedía en O Grove, en la lonja de Cambados se subastaban alrededor de mil kilos de centollo que marcaban un precio máximo de 20 euros.