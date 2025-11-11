Centollo a 22 y centolla a 35, la horquilla de precios en las plazas de abastos

Tras la llegada a tierra de los primeros ejemplares, ayer, hoy es el día esperado por muchos para empezar a adquirir centollo, tanto si es para consumir de inmediato y estrenar la temporada por todo lo alto, como para congelar, pensando ya en las fiestas navideñas.

Aunque los precios, tras marcar máximos de 35 y 20 euros el kilo en las lonjas de O Grove y Cambados, respectivamente, no están al alcance de todos los bolsillos.

Esta mañana se venden en los mercados de abastos a tarifas que varían, lógicamente, dependiendo de las lonjas de origen, del tamaño de la pieza y, sobre todo, de su sexo. De ahí que pueda encontrarse centollo a 22 euros el kilo, si es macho, y a 35, si es hembra.

En la plaza de abastos de Vilagarcía, por ejemplo, la vendedora de Mariscos Gallego (OCP) explica que su centollo está saliendo a 30 euros, mientras que la centolla se cotiza a 35.

Una vendedora mostrando centollo a sus clientes. / Noé Parga

«Y hay mucha gente comprando y preguntando porque había muchas ganas de sortear este manjar de nuestras rías», explica Tania, que además estrena con el «rey de los mariscos» la ampliación de su puesto.

«Lo que más hay que destacar es la calidad del producto, ya que está totalmente garantizada al proceder de O Grove y después de ser cuidadosamente seleccionado en el puerto», argumenta esta placera.

En la bancada de al lado se encuentra el cambadés Benito Pérez, que ayer compró el centollo en la lonja de Tragove y hoy vende el macho a 24 y la hembra, a 28 euros el kilo.

«Tiene una calidad excelente», asegura este vendedor de la plaza de abastos vilagarciana. Para añadir que «desde la semana pasada ya hay mucha gente preguntando para comprar y congelar, pero lo que más se está vendiendo hoy es centollo para consumir de inmediato y valorar su calidad y sabor».

No muy lejos de allí, en el mercado de Vilanova, también se vende centollo. En el puesto de Evamar, por ejemplo, a un precio de 24 euros si es macho, y a 32 en el caso de la centolla.

Se trata de piezas pequeñas, que son más valoradas y demandadas que las grandes entre algunos consumidores, todas con un peso medio de en torno a 1,2 kilos y de «una calidad estupenda», asegura la placera.

La plaza de abastos de Cambados, esta mañana. / Noé Parga

También son de ese tamaño en el puesto de Karina, en la plaza de abastos de Cambados. Su centollo sale a 20 y la centolla lo hace a 25. En ambos casos son ejemplares adquiridos ayer por la tarde en la lonja de Tragove.

«Debo decir que tiene una calidad muy buena, aunque las hembras aún no tienen corales», explicaba la pescantina mientras atendía a una buena cantidad de clientes que acudían a su puesto «tanto para preguntar como para comprar ya los primeros centollos de la temporada».

En la misma plaza está el puesto de Fátima, quien explica que «la gente esperaba que ahora, al principio, el centollo fuera más barato». En su caso solo tiene machos a la venta, a 22 euros. «Las centollas se están vendiendo a 30», concluye.