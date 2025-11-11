Las «Centolas» del Breogán logran seis medallas en Marín
El equipo de barco dragón del Breogán de O Grove, más conocido con el sobrenombre de Centolas, participó el pasado fin de semana en el Trofeo ENCE Villa de Marín, donde obtuvieron cinco medallas de oro y una de bronce, demostrando ser una de las escuadras más en forma de esta modalidad. Las Centolas participaron como equipo invitado, llevando a seis equipos y proclamándose también campeón de la regata.
