Cambados Zona Centro agota los «Bonos de Outono 3x2» en unas horas

Cambados Zona Centro agotó los 600 lotes de Bonos de Outono 3x2 el lunes, el mismo día que los puso a la venta, batiendo así su propio récord. El año pasado también había tenido una gran respuesta inicial, pero aún así, tardaron tres días en terminarlos.

Desde la asociación de comerciantes se mostraron satisfechos y destacaron la redacción de las bases con el fin de que tengan una repercusión lo más positiva posible en el comercio local.

abe recordar el papel fundamental del Concello con la aportación de 6.000 euros para pagar la diferencia, pues el cliente recibe vales de 30 euros y solo paga 20 por ellos.

Solo se podían coger dos packs por persona y de este modo, lo máximo pagable con ellos son 60 euros. El plazo para gastarlos expira el 26 de noviembre y ambas partes esperan que tengan un retorno económico de unos 30.000 euros.