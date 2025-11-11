Cambados maniobra para no perder fondos del +Provincia 2024
Prevé pedir una prórroga y sucede en otros Concellos, que no llegan a tiempo para ejecutar este plan
El dinero concedido para las cámaras de videovigilancia lo destinará a Burgáns
El Concello de Cambados tiene previsto pedir una prórroga para ejecutar los proyectos pendientes del plan +Provincia 2024 pues, como le sucede a otros Ayuntamientos, no llega a tiempo para cumplir el plazo de ejecución, que es en diciembre. Esto afecta a la renovación del parque infantil de Torrado, el firme de la plaza de Rodas y la cubierta de Burgáns.
En este caso, además, se produce otro cambio relevante: se ha renunciado al proyecto de las cámaras –se solicitará con el próximo–. Una parte se dedicará a elevar los 65.000 euros concedidos inicialmente para el campo de fútbol hasta los 90.000 necesarios para renovarla completamente.
La otra se destinará a mobiliario urbano: bancos y nuevas papeleras, cerradas, unificando el modelo existente y acabando con unidades viejas y abiertas que, en días de viento, esparcen la basura por el suelo, así como una marquesina en San Antón de A Modia y más de 80 nuevas luminarias led entre el colegio Salesianos de Castrelo y O Noso Bar , pues las colocadas en 2017 «salieron defectuosas».
Demoras
Todo esto lo explica el concejal de Obras e Servizos, José Ramón Abal Varela, avanzando que están pendientes de que la Diputación autorice el cambio de aplicación para contratar la renovación de la cubierta de Burgáns, que se cae a cachos y ya resulta un peligro –dio un susto hace unos días–. El proyecto inicial era insuficiente, solo era un lavado de cara, y fue elaborado en el anterior mandato, como quiso recordar el propio edil.
Sobre la demora en las contrataciones, Abal Varela argumentó que al tratarse de una decena de iniciativas de diferente temática «no se podían agrupar en proyectos únicos, lo cual genera más carga administrativa en la tramitación; se multiplica exponencialmente». De hecho, avanza que están preparando los de 2026 y que será más ágil porque se centrarán en servicios básicos y, por tanto, serán múltiples trabajos, pero agrupables.
Esto no solo le sucede a la capital del albariño y, de hecho, habría otros Concellos interesados en solicitar a la administración provincial una prórroga para las obras de la edición de 2024, que deben estar acabadas este diciembre y justificadas en marzo de 2026, y no sería la primera que se concede. También sucede en otras diputaciones.
