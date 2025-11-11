El ascensor del centro de salud de Cambados volverá a estar operativo en unos días

El Sergas espera que el ascensor del centro de salud de Cambados vuelva a estar operativo el próximo miércoles día 19 después de sustituir una serie de piezas y realizar las revisiones necesarias.

Así lo informó el área sanitaria de O Salnés-Pontevedra que el día 4 tomó la decisión de suspender el uso del elevador porque había un informe de una empresa certificadora independiente que así lo recomendaba y que era anterior al traspaso de la titularidad por parte del Concello.

La medida se mantendría hasta que se resolviera la incidencia y según comunicaron ayer sus responsables, sucederá pronto. Fuentes del departamento técnico de la empresa que mantiene el ascensor le informó de que la pieza necesaria llegará la próxima semana, así que «tras efectuar las labores de sustitución, calculan que el ascensor estará reparado y con las revisiones en regla el próximo miércoles día 19», detallaron las mismas fuentes.

Sobre la situación, cabe recordar que el gerente del área, José Flores, alegó esta semana que, al revisar la documentación entregada por el Ayuntamiento, habían encontrado un informe técnico de mayo de la certificadora OCA en el que se recomendaba no utilizarlo mientras no se realizasen una serie de actuaciones. De este modo, consideraban que era lo más acertado para evitar riesgos a pacientes y al personal ya que, en caso de accidente, los seguros no se harían cargo.

Desde el Ayuntamiento cambadés reconocieron que le faltaba ese tipo de revisión, pero también defendieron que «estaba funcionando perfectamente y se le hacía el mantenimiento».

El traspaso de la titularidad de este centro se hizo efectiva recientemente y responde a una vieja demanda de la administración local que gastaba al año unos 70.000 euros en el edificio de un servicio, el sanitario, que no es de su competencia.