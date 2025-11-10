Valga concede licencia de obra a la base contra incendios
La Xunta invertirá medio millón de euros en las instalaciones
A.M.
La junta de gobierno de Valga ha aprobado en su última reunión la licencia de obras para la construcción de la base operativa de la Unidad de Incendios Forestales (BUO), que se ubicará en los terrenos del antiguo campo de fútbol de Baño, en una parcela de 3.065 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento. El Concello también recibió el proyecto de esta nueva infraestructura, en la que la Consellería de Medio Ambiente Rural invertirá 492.803,83 euros. El edificio tendrá una estructura modular, diseñada para facilitar su futura ampliación y adaptarse a las necesidades cambiantes del servicio.
Contará con una zona organizada en dos plantas: una destinada a actividades estrictamente operativas y la otra a zonas de descanso y funciones administrativas o de oficina. También se prevé un garaje abierto para los vehículos de la unidad operativa. Asimismo, se han planificado accesos separados para peatones y vehículos para facilitar las maniobras.
En febrero pasado, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, explicó que la función de esta base será actuar en incendios forestales en montes de Valga y de las localidades próximas.
