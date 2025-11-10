Tres accidentes en viales de Cambados y Valga
A.M.
Dos personas resultaron heridas de diversa consideración tras verse implicadas en un accidente de tráfico en Valga. Ocurrió sobre las 13.00 horas de ayer domingo en la carretera nacional 550, a la altura de la rotonda en cuyas inmediaciones se encuentra la discoteca Chanteclair, y consistió en una colisión frontolateral entre dos turismos. Los heridos fueron evacuados en ambulancia.
Horas antes, se registraron otros dos accidentes en Cambados. Fueron ambos en la avenida de Vilariño, y consistieron en salidas de vía. El primero, a la una y media de la madrugada, y el segundo, sobre las cinco. En ambos casos, los conductores abandonaron el lugar de los hechos sin dar parte. El más grave fue el de las cinco, cuando una furgoneta destrozó parte del cierre de una vivienda.
