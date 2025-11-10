Sanidade tilda de «excelente» la calidad del agua del 93% de las playas de Arousa

El agua del 93 por ciento de las zonas de baño de O Salnés y Ullán tiene una calidad «excelente». Así se apunta al menos en el informe anual que la Consellería de Sanidade realiza unas semanas después de terminada la temporada de baño, y que se elabora tras analizar los resultados de los muestreos periódicos que se toman en cada playa durante el verano.

En concreto, entre los municipios de O Salnés y Ullán suman 73 zonas de baño controladas por la Xunta (en realidad, hay muchas más, pero los técnicos de Sanidade no las visitan porque no lo solicitan los Concellos), y al término de la pasada campaña estival, 68 de ellas han obtenido la máxima nota, que es «excelente». El agua de otras cinco playas recibió la segunda mejor nota, «buena»; y, finalmente, una suspendió (la nota fue de «insuficiente»). Esta es la clasificación sanitaria que estará vigente durante todo 2026.

La zona de baño con peor calidad del agua durante los últimos meses fue la situada a orillas del paseo marítimo de Catoira. Su nota de «insuficiente» motivará que el año próximo la Consellería de Sanidade prohiba el baño, o al menos recomiende evitarlo en esa zona de transición entre el río Ulla y la ría de Arousa.

Las cuatro playas de la comarca arousana que deberán conformarse el año próximo con la nota de «buena» son dos de Vilagarcía, A Concha y A Covacha; una de Cambados, O Facho (Castrelo), y la fluvial de Cabanelas, en un tramo del río Umia a su paso por Ribadumia. En algunos casos, se trata de arenales que se vieron afectados durante el pasado verano por episodios breves de contaminación por vertidos, de ahí que el baño estuviese prohibido en dichas zonas varios días la pasada temporada.

En el caso de las playas de Vilagarcía con la calificación de «buena», A Concha es la situada a continuación de O Ramal, muy cerca del puerto comercial, mientras que la de A Covacha está a la entrada de Carril. Se da la circunstancia de que entre ambas se encuentra la de Compostela, con un agua calificada de «excelente», y que de hecho volvió a lucir el pasado verano la Bandera Azul.

En 2026, también podrán presumir de un agua de calidad excelente las zonas de baño de O Campanario (en Bamio, también con Bandera Azul), Canelas y Preguntoiro. Esta misma nota ha recaído en los 21 arenales de O Grove que figuran en el censo de la Xunta; los 20 de Sanxenxo; los 11 de Vilanova y los 9 de A Illa. Cambados también tiene tres zonas de baño clasificadas por la Xunta como «excelentes». Cabe recordar que el turismo tiene un peso socioeconómico enorme en O Salnés, y es una gran fuente de riqueza y empleo, sobre todo en verano.

Precisamente, durante la temporada estival las playas son uno de los grandes reclamos turísticos de O Salnés, de ahí que el buen estado de sus instalaciones y servicios, y la calidad de sus aguas de baño sean imprescindibles para conservar la fidelidad de los visitantes.

El regreso de Vilarello

Durante mucho tiempo, la playa fluvial de Vilarello, en Valga, fue una de las más populares de la zona entre quienes preferían bañarse en un entorno más tranquilo y de naturaleza. Pero la contaminación orgánica arrastrada por el río Ulla desde otras partes de su curso provocó que los muestreos empezasen a dar mal, y la Consellería de Sanidade terminó prohibiendo el baño en esa zona.

La pasada temporada, el Concello de Valga solicitó la inclusión de la zona de baño de Vilarello en la sección 2 del registro, que es la reservada a los arenales que están en evaluación. Y el resultado ha sido satisfactorio, pues su agua ha sido clasificada como de calidad «suficiente», lo que probablemente sirva para que el baño vuelva a autorizarse el verano que viene. Peor fortuna tuvo el Concello de Sanxenxo con el agua de la playa de Nanín, pues suspendió.

Medio centenar de negocios turísticos reciben ayudas de la Xunta

El delegado territorial de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó las instalaciones del hotel La Lanzada, en Sanxenxo, para explicar las ayudas concedidas por el gobierno autonómico para la mejora de las infraestructuras turísticas y de restauración. Este negocio hotelero fue beneficiario, precisamente, de una de estas subvenciones.En concreto, el hotel La Lanzada recibió una contribución pública de casi 50.000 euros que le permitió cofinanciar la mejora del sistema de protección contra incendios del edificio, así como la sustitución de la iluminación en una de las plantas, y la adaptación de un baño para personas con movilidad reducida. Además, se renovó el mobiliario del comedor y se modernizó el sistema de pago y control de acceso del personal.El delegado territorial aprovechó la visita a Sanxenxo para destacar la importancia de mantener un sector turístico «saludable y de excelencia», una excelencia que, aseguró, «ha sido la clave del enorme éxito turístico que Galicia ha cosechado en los últimos años y que, sin duda, seguirá siendo fuente de prosperidad para todos los gallegos».Desde la Delegación Territorial de la Xunta se apunta además que «cabe señalar que estas ayudas han beneficiado a cerca de 100 establecimientos de alojamiento y restauración en la provincia de Pontevedra, de los cuales 40 se ubican en la comarca de O Salnés». Esta línea de ayudas cuenta con un presupuesto para toda Galicia de 4,5 millones de euros.