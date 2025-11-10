El personal de limpieza del Hospital do Salnés va a la huelga

El sindicato CIG ha convocado una huelga para el personal del servicio de limpieza del Hospital do Salnés. En principio, se ha anunciado la celebración de 15 días de paro, entre los meses de noviembre y diciembre, y los dos primeros son mañana martes, 11 de noviembre, y el miércoles.

En el servicio de limpieza del Hospital do Salnés trabajan medio centenar de personas, casi todas mujeres, y la CIG ha convocado la huelga porque sus condiciones laborales y sociales son peores que las de las plantillas de los hospitales de referencia, como son los de Pontevedra, Santiago o A Coruña.

La Confederación Intersindical Galega (CIG) considera que debe aplicarse el principio de que, «a igual trabajo, igual salario», por lo que a mediados de mayo pasado reclamó al Servicio Galego de Saúde (Sergas) que igualase las condiciones de las trabajadoras de limpieza de O Salnés con las que disfruta el personal de los hospitales grandes, «que gozan de un estatus laboral equiparado ao personal del Sergas».

Puesto que no hubo novedades desde entonces, la CIG recurre ahora a la huelga. Los paros serán parciales en noviembre y diciembre, y las trabajadoras se detendrán entre las 9.00 y las 11.00 horas, y entre las 15.00 y las 17.00 horas. Sin embargo, el sindicato advierte de que si no hay avances, la huelga pasará a ser indefinida y a jornada completa desde el 7 de enero de 2026.