O Grove mejora la calle Caldelas

El Ayuntamiento de O Grove ha puesto en marcha una nueva actuación para la mejora de las infraestructuras municipales y la accesibilidad con la renovación integral de la calle Caldelas y la recuperación del paso peatonal que la enlaza con la avenida de Xoán XXIII.

Los trabajos, que cuentan con una inversión de 25.000 euros, dan respuesta a una demanda vecinal y se enmarcan en «la apuesta del Concello por mejorar la accesibilidad, la seguridad y la calidad del espacio público», según indica el alcalde, José Cacabelos Rico.

La intervención permitirá solucionar el notable deterioro que presenta el firme de la vía y, al mismo tiempo, recuperar un itinerario peatonal considerado clave para la movilidad en esta zona del municipio.

Según informó el gobierno local, el proyecto incluye la sustitución del pavimento actual por un firme de jabre-cemento, un material más resistente y mejor integrado en el entorno.

José Cacabelos (derecha) presentando una de las actuaciones llevadas a cabo por el Concello. / FdV

Además, el nuevo paso peatonal contará con iluminación mediante tecnología led, con el objetivo de reforzar la seguridad durante las horas nocturnas.

También se instalarán barandillas de protección y se mejorarán los accesos para facilitar el tránsito de vecinos y visitantes, especialmente de personas con movilidad reducida.

Desde el Concello de O Grove destacan que esta actuación forma parte de un paquete de obras que se irá desarrollando durante los próximos meses para modernizar diferentes puntos del municipio.

El gobierno municipal subraya que mejorar la accesibilidad y reforzar la seguridad vial son prioridades dentro de su estrategia para «convertir O Grove en un entorno más amable y funcional para toda la ciudadanía».

Cacabelos insiste en que cada intervención de este tipo contribuye a «construir un O Grove mejor», y recalca el compromiso de su equipo de gobierno con una gestión «orientada a mejorar el día a día de los vecinos mediante una optimización de los recursos públicos y la atención a las necesidades detectadas en los distintos barrios».