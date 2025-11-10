Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Noche de reencuentros y recuerdos en torno al Arosa

Noche de reencuentros y recuerdos en torno al Arosa | IÑAKI ABELLA

Cerca de 90 personas se dieron cita en la cena anual de exjugadores del Arosa de fútbol, un evento en el que también participan antiguos directivos y entrenadores del club arlequinado. La cena fue el pasado fin de semana, en el Churrasco de Rubiáns, y contó con la presencia de numerosos exfutbolistas llegados de fuera de Galicia. La reunión se celebra desde hace una década, siempre el primer viernes del mes de noviembre.

