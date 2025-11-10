Noche de reencuentros y recuerdos en torno al Arosa

Cerca de 90 personas se dieron cita en la cena anual de exjugadores del Arosa de fútbol, un evento en el que también participan antiguos directivos y entrenadores del club arlequinado. La cena fue el pasado fin de semana, en el Churrasco de Rubiáns, y contó con la presencia de numerosos exfutbolistas llegados de fuera de Galicia. La reunión se celebra desde hace una década, siempre el primer viernes del mes de noviembre.