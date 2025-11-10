El mejor centollo de Galicia se va al restaurante preferido del rey emérito

Esta tarde se subastan en O Grove los primeros centollos de la temporada. Su puerto acapara todas las miradas, ya que la suya es la lonja más importante de Galicia para esta especie, pues se presupone que es aquí donde el «rey de los mariscos» alcanza la mayor calidad.

La expectación era máxima cuando comenzó la subasta, y más aún cuando el primer «mío», es decir, la primera parada de la operación de venta, estableció el precio máximo en 34,65 euros el kilo, más IVA.

Esto quiere decir que los mejores centollos de la campaña salen esta tarde de O Grove a casi 35 euros, frente a los 27,60 que se habían pagado en la sesión inaugural de noviembre de 2024.

Un miembro de Gardacostas de Galicia supervisando las descargas en O Grove, esta tarde. / Paco Luna

¿Y quién se llevó ese centollo de tanta calidad y tan caro? Pues Mariscos Lukas, una firma comercializadora que compra habitualmente su producto en la lonja grovense para distribuirlo por todo el país.

¿Y a quién va destinado ese centollo en concreto? FARO DE VIGO puede avanzar que esta vez el primer lote es para un encargo muy especial.

Esos mejores centollos del primer día de faena se van, entre otros posibles destinos, a la afamada marisquería D’Berto, es decir, el restaurante preferido del rey emérito, Juan Carlos I, cuando se encuentra de viaje en Galicia y, sobre todo, cada vez que se aloja en Sanxenxo.

La lonja grovense durante la subasta. / Noé Parga

La subasta comenzaba a las cinco de la tarde, y en el momento de elaborar esta información el representante de Mariscos Lukas encargado de la compra seguía haciendo uso de su derecho a seleccionar el producto que deseen, siempre a ese precio de 34,65 euros. Y a esa cantidad pagó casi 40 kilogramos.

En las cajas, sobre los centollos aún moviéndole y desprendiendo un fuerte olor a mar, podían verse las etiquetas que marcan su destino, en este caso ese restaurante regentado por Alberto Domínguez, que se caracteriza por la calidad de sus productos, la buena cocina y la talla «XXL» de sus mariscos.

Un establecimiento situado a apenas un par de kilómetros del puerto de O Grove, ya que D’Berto se encuentra en la avenida del Teniente Domínguez, es decir, la calle que al otro lado del centro urbano grovense da acceso a la isla de AToxa.