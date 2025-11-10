El «Mar de Letras» de Cambados promueve el futuro de la literatura

El certamen escolar Mar de Letras del IES Francisco Asorey y el Concello de Cambados ha llegado a su octava edición con buena salud y hoy mismo entregaba los galardones y las menciones en las categorías de poesía y relato corto, donde han destacado Alba Dopazo Guldrís y Candela Fernández Celeiro, alumnas de los institutos Antonio Fraguas, de Santiago, y el Álvaro Cunqueiro de Vigo, que se alzaron con los primeros premios por «Da Ausencia» y «Intres Cruzados», respectivamente.

El acto se celebró en las instalaciones del centro cambadés con la presencia de miembros de la comunidad educativa y autoridades. Y en cuanto al resto de participantes reconocidos, en relato, el segundo premio se quedó en casa, con «Ameaza verdadeira», de la estudiante del Asorey Adriana Otero Dozo. También en el caso de poesía, ganando «Luz entre mareas», de Daniel Oubiña Chantada.

No muy lejos se fue la mención especial del jurado en esta misma categoría, pues eligió la obra «Todas elas», de Dânia Pascual Mendoça, del IES Castro Alobre de Vilagarcía. En lo tocante a la otra categoría, sus miembros se decantaron por «O inverno en Brea», de Thais Álvarez Santos, del CEE de Panxón.

Este tribunal estuvo compuesto por Domingo Tabuyo, exprofesor del Asorey y promotor del certamen –de hecho, es el presidente honorífico–, así como los docentes y filólogos Rocío Fondevila Crespo, Inmaculada Castro González, Manuel Otero Outeiral y Alberto Luís Fernández Escariz.

Público asistente al acto de entrega. | Noé Parga

Esta cita literaria está abierta a los centros de toda Galicia con la intención de promover la creación en gallego entre los más jóvenes. Desde el principio contó con la colaboración de la administración local y, de hecho, la entrega se ha incluido en los actos de conmemoración por el 66 aniversario del fallecimiento de Ramón Cabanillas, que incluye una exposición inaugurada la semana pasa en la Casa da Calzada.

El certamen Cambados Mar de Letras reparte un total de 750 euros en premios y accésit, pero además, las obras seleccionadas como las mejoras y las que reciben la mención especial del jurado se publicarán en un libro editado por el sello editorial creado por la organización. Serrido. Así, los jóvenes podrán ver sus poemas y relatos publicados, lo cual supone un aliciente más en una cita que acaba de cumplir ocho años.