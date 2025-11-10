Catoira retoma la puesta a punto del paseo fluvial del Muíño do Cura

El Concello de Catoira ha retomado los trabajos de mejora y puesta a punto de varios tramos del paseo fluvial, en las inmediaciones del Muíño do Cura, que estaban previstos para finales de 2024, pero que no se pudieron ejecutar por diversos problemas administrativos.

La actuación ya está en marcha, y los operarios están cambiando tablas que estaban dañadas y creando una rampa para que la ruta sea accesible. Otra de las actuaciones que se van a acometer es la colocación de una malla de seguridad, para reducir las caídas y tropiezos que eran habituales en épocas de lluvia o mucha humedad.

Las obras le han sido adjudicadas a una empresa local de Catoira a través de Mar de Santiago, y se va a actuar en un tramo comprendido entre la casa consistorial y el Muíño do Cura, discurriendo por el lateral de la fábrica de conservas.

Con esta actuación, el alcalde de Catoira, Xoán Castaño, plantea que se podrá disfrutar de esta ruta con seguridad incluso en días de lluvia. «Es un orgullo haber hecho esta actuación para que la gente pueda gozar de nuestro patrimonio natural e histórico».