Cacabelos: «Vamos a transformar la entrada principal a O Grove, a pesar de Esquerda Unida»

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, es contundente: «Vamos a transformar por completo la calle de Luis Antonio Mestre y conseguiremos una avenida a la altura de lo que los vecinos se merecen , y además vamos a hacerlo con coste cero y a pesar de Esquerda Unida».

Se posiciona así a raíz de la polémica surgida en el último pleno, cuando el gobierno consiguió sacar adelante el procedimiento para avanzar en la consecución de la ansiada reforma de ese vial.

Lo logró gracias los votos del PSOE, pero también gracias a que PP y BNG se abstuvieron, ya que de haber votado en contra, como hizo Esquerda Unida (EU), la propuesta del ejecutivo se habría ido al traste y el sueño se habría desvanecido.

Para resumir lo sucedido hay que decir que O Grove lleva décadas pidiendo a la Xunta que asuma la mejora integral de esta calle, que es la principal vía de entrada y salida de la villa meca.

Ahora el Concello tiene la oportunidad de hacer realidad ese sueño aunque no pueda asumir los más de 2 millones de euros que cuesta, dado que la Xunta financiará el 70% de la inversión y la Diputación se hará cargo del 30% restante.

Dicho de otro modo, que es una oportunidad «de oro» para seguir saldando la tan cacareada «deuda histórica». Y además sin coste para los vecinos.

¿Cuál es el problema entonces? Pues que Esquerda Unida habla de precipitación y falta de consenso, llegando a proponer dilatar el proceso y solicitar un préstamo «que tendríamos que devolver, junto al pago de los intereses, en un horizonte de 20 o 30 años», replica el regidor.

Esto es tanto como decir que «tenemos la oportunidad de conseguir algo importante sin que suponga una carga para los grovenses, y EU se opone, por lo que hay que preguntarse qué pretende este grupo y animar a los vecinos a que reflexionen sobre ello», declara el máximo mandatario.

Como vimos que va a costar más de dos millones, porque no solo se trata de renovar todas las tuberías, sino de lograr una calle a la altura de lo que se merecen los vecinos, decidimos llevar el asunto a pleno para pode acogernos al Plan Extra de la Diputación y recibir así los más de 900.000 euros que tendría que aportar el Concello cuando llegue el momento José Cacabelos — Alcalde de O Grove

Ante la «sorprendente postura» del grupo que dirige José Antonio Otero, Cacabelos llega a decir que «este tipo de posicionamientos explican el nivel en el que está la política municipal y que los vecinos sientan cada vez más desapego».

Dejando a un margen la polémica política, Cacabelos remarca que Luis A. Mstre, que es un tramo de la carretera comarcal perteneciente a la Xunta, es la calle en peor estado de conservación del pueblo, a pesar de ser un vial estructurante y vital».

«Ahora presentamos un proyecto, después de recibir palabras de apoyo de la conselleira de Infraestruturas, y como vimos que va a costar más de dos millones, porque no solo se trata de renovar todas las tuberías, sino de lograr una calle a la altura de lo que se merecen los vecinos, decidimos llevar el asunto a pleno para pode acogernos al Plan Extra de la Diputación y recibir así los más de 900.000 euros que tendría que aportar el Concello cuando llegue el momento», detalla.

El plazo para hacer finalizaba el día 3, «por eso nos hemos dado prisa para incluir este asunto en el pleno, para no perder la oportunidad de dejar a Luis A. Mestre en perfectas condiciones».

La calle de Luis Antonio Mestre. / M. Méndez

Añade que se actuó «a contrarreloj, porque no podemos permitirnos el lujo de perder más de 900.000 euros».

Así, mientras «EU quería seguir perdiendo el tiempo y hacer pagar a los vecinos, en el BNG se brindaron a incluir posibles correcciones en el proyecto, y de hecho la arquitecta ya se puso en contacto con ese grupo para hablar de cuestiones técnicas en el proyecto, el cual va a ser parecido al que ejecutamos en Alexandre Bóveda, es decir, con sus aparcamientos, iluminación, mobiliario urbano, zonas verdes y plataforma única».

Reconoce que «se reduce ligeramente el ancho de los carriles de circulación, porque está demostrado que de este modo también se reduce la velocidad», y añade que «se pondrán pivotes para señalizar y proteger a los viandantes».

En definitiva, «vamos a hacer una calle bonita, funcional, moderna y a la altura de lo que O Grove merece, y lo vamos a hacer aprovechando es una oportunidad real como la que nos brindan Xunta y Diputación, acabando de una vez por todas con un viejo problema que nos preocupa a todos».

La pregunta que se hace Cacabelos es: «¿Deberíamos esperar otros veinte años tirándonos los trastos a la cabeza unos a otros porque no nos ponemos de acuerdo políticamente?». Y se responde: «No vamos a hacerlo porque los vecinos no se merecen eso».