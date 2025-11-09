Vilagarcía y O Grove acumulan la mayor parte de cuestiones planteadas a la Valedora en 2024

La Valedora do Pobo se ha convertido en una de las principales armas de los ciudadanos para enfrentarse a la crudeza y a la falta de empatía que acostumbran a mostrar las administraciones públicas, acaudilladas en su lenta y farragosa burocracia. La entidad que dirige Maria Dolores Fernández Galiño dio a conocer esta semana las quejas que se han presentado ante el organismo por parte de los ciudadanos en 2024 en un informe que vuelve a incidir en cuestiones como la sanidad, la educación, el urbanismo o la transparencia y en el que se detectan 224 expedientes procedentes de O Salnés.

La comarca de O Salnés no ha esquivado las referencias de este informe, tanto a la hora de revelar el trato de las administraciones locales como de las superiores. En cuento a las quejas contra determinadas actuaciones de los once municipios que componen esta comarca y la de Ullán, a excepción del de Meis, donde no se registró ninguna queja durante 2024. Contra la actuación de los municipios se presentaron un total de 42 quejas, destacando el de Vilagarcía, en el que se presentaron un total de 15 reclamaciones, el de O Grove con 8 o el de Cambados con 7. En lo que respecta a cuestiones planteadas desde los concellos en referencia a acciones de otras administraciones, el municipio que vuelve a destacar en este ámbito es Vilagarcía, con 104 quejas, mientras O Grove planteó 16, Cambados 15 o Pontecesures 14. El resto de municipios no superan la decena de cuestiones planteadas a la Valedora

El informe está dividido por áreas de cuestiones planteadas por la ciudadanía y, en esas cuestiones, destaca siempre la sanidad. En él se incluye como resuelta una queja planteada por una persona contra la Consellería, en la que reclamaba una cita de revisión de un tratamiento paliativo a una paciente con fibromialgia y dolor crónica en la Unidade de Dor do Hospital do Salnés, mientras reseña los problemas que muchos ciudadanos tienen para conseguir cita con sus médicos de atención primaria o para ser atendidos por especialistas.

En el apartado de Medio Ambiente, la Valedora realiza un «tirón de orejas» expresa al Concello de Meaño por no haber respondido a las constantes quejas de una vecina por el ruido de un establecimiento hostelero adyacente a su vivienda. Ese Concello sí respondió a la Valedora argumentando que las mediciones de ruido se encontraban dentro del límite legal y que se habían hecho obras de insonorización en el local por lo que la Valedora recordó la normativa de régimen local y procedimiento administrativo que indica que «se debe contestar expresamente a los escritos presentados por los ciudadanos».

Entre las quejas más recurrentes se encuentran muchas referidas a Urbanismo, destacando municipios como Ribadumia y O Grove. En el primero de ellos, el informe hace referencia a la queja de una comunidad de vecinos por las reformas a las que estaban siendo sometidos dos trasteros. La comunidad reclamaba la reposición de la legalidad, pero no encontró respuestas por parte del municipio saliniense hasta dos años después de la reclamación vecinal. En el caso de O Grove, la Valedora abrió tres expedientes para recordarle al Concello la necesidad de responder a los interesados. Esos tres expedientes se referían a la instalación de un pivote en una calle privada de uso público en la zona de A Barrosa, la lentitud a la hora de tramitar una licencia para la ampliación de un camping en As Vizocas y la falta de control sobre la actividad que se desarrollaba en una carpintería y si esta se ajustaba a lo estipulado en la licencia. El Concello de Vilanova tampoco se libra de un expediente en el área de urbanismo al acumular una demora excesiva en la resolución de una licencia de segregación, aunque en el informe se indica que esa reclamación concluyó de forma positiva.

El municipio de O Grove se encuentra también entre los citados por un expediente abierto por un vecino del municipio en el que aborda el conflicto que mantiene con un establecimiento hostelero que ocupa, con u terraza, un importante espacio público. Pese a las quejas ante la administración local, la ausencia de respuestas y su inacción le obligó a acudir a la Valedora. La respuesta del Concello a esta fue excusarse en la falta de personal, lo que estaba provocando el retraso en la tramitación de expedientes por lo que la Valedora volvió a recordar la necesidad de cumplir con los deberes legales de que la administración debe resolver todos los procedimientos.

Sobre este Concello también existe una queja similar, aunque referida a su «inacción» a la hora de impedir el ejercicio de la actividad por parte de un hotel, que carecía de título habilitante, obrando un precinto sobre la edificación. La administración local volvió a escudarse en la falta de personal en el área de urbanismo para justificar su inacción, pero remitió información sobre todos los pasos que dio para frenar esta actividad, ordenando mantener el precinto y advirtiendo de la comisión de un delito si se quebrantaba. La Valedora volvió a exigirle al Concello celeridad a la hora de tramitar expedientes para evitar el perjuicio que se le puede causar al ciudadano.