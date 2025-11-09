Ribadumia da luz verde a la creación de una mesa local contra la violencia de género

El pleno de Ribadumia aprobó esta semana, por unanimidad, la creación de una mesa local de coordinación frente a la violencia de género, un instrumento que se considera clave para reforzar la respuesta institucional y social ante esta problemática social. Este paso llega tras la aprobación del I Plan Municipal de Igualdade de ribadumia, donde el Concello ya adquirió el compromiso de promover la creación de mesas locales como una herramienta esencial para el cumplimiento de las medidas recogidas en ese plan.

La mesa estará integrada por el CIM de la Mancomunidade de O Salnés, los servicios sociales municipales, así como centros educativos, servicios sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Subdelegación del Gobierno a través de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer.

Tendrá un carácter técnico y operativo, siendo presidida por el alcalde o la persona en la que delegue, y contará con la participación de la concejal con competencias en la materia, personal técnico municipal y representantes de las entidades implicadas. Además, permite crear grupos de trabajo específicos para poder abordar situaciones muy concretas.