Ribadumia da luz verde a la creación de una mesa local contra la violencia de género
La iniciativa se aprobó en pleno y pretende ser un freno contra esta lacra social en el municipio
El pleno de Ribadumia aprobó esta semana, por unanimidad, la creación de una mesa local de coordinación frente a la violencia de género, un instrumento que se considera clave para reforzar la respuesta institucional y social ante esta problemática social. Este paso llega tras la aprobación del I Plan Municipal de Igualdade de ribadumia, donde el Concello ya adquirió el compromiso de promover la creación de mesas locales como una herramienta esencial para el cumplimiento de las medidas recogidas en ese plan.
La mesa estará integrada por el CIM de la Mancomunidade de O Salnés, los servicios sociales municipales, así como centros educativos, servicios sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Subdelegación del Gobierno a través de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer.
Tendrá un carácter técnico y operativo, siendo presidida por el alcalde o la persona en la que delegue, y contará con la participación de la concejal con competencias en la materia, personal técnico municipal y representantes de las entidades implicadas. Además, permite crear grupos de trabajo específicos para poder abordar situaciones muy concretas.
- Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados
- La pesca ilegal arrasa las rías
- El mejillón de Chile, Marruecos y Países Bajos preocupa en Galicia
- Otra víctima en las maltrechas zonas peatonales de Vilagarcía
- Los depuradores creen positivo que las cofradías reconozcan un «problema estructural» en el marisqueo
- Ingresa en prisión el joven investigado por el presunto matricidio de Vilagarcía
- Un buque-escuela holandés se refugia en la ría de Arousa
- La proyección internacional de la provincia sabe a centollo