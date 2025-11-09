Retoman la obra de los viales del área comercial
Las excavadoras regresan al sector de San Miguel de Deiro tras meses de inactividad
Vilanova
Las obras para la construcción de viales de la futura área comercial de San Miguel de Deiro, en Vilanova de Arousa, se retomaron la pasada semana, con la presencia de excavadoras en el punto donde ya se realizaron algunos trabajos hace más de un año. El proyecto, que lleva gestándose más de dos décadas, cuenta con todos los permisos para salir adelante, después de que tuviese que volver a la salida de casilla debido a la crisis económica. El espacio que ocupará será de más de 20.000 metros cuadrados y tenía prácticamente cerrado el operador principal que se asentará en ese lugar, supermercados Eroski, además de otras marcas de primer nivel.
