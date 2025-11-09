La reparación de la fachada de A Lomba empieza de forma inminente
REDACCIÓN
El jefe territorial de la Consellería de Educación en Pontevedra, César Pérez Ares, se ha comprometido a que las obras de arreglo de la fachada del colegio de A Lomba (Vilagarcía) empezarán la semana próxima. La asociación de padres de alumnos confía en que los trabajos se acometan cuanto antes para minimizar los riesgos y que los niños puedan recuperar su actividad normal, pues ahora mismo no se les deja salir al patio por seguridad.
En un primer momento, la Xunta no quería acometer la obra, alegando que era competencia del Ayuntamiento de Vilagarcía, pero finalmente han aceptado hacerla en solitario.
Los desprendimientos se produjeron entre el 30 y el 31 de octubre. La ANPA tuvo conocimiento de los mismos el 2 de noviembre; al día siguiente, visitó el colegio el arquitecto del Concello y emitió un informe indicando que la caída de elementos se producía por un problema estructural. Los técnicos de la Xunta fueron un día más tarde y la Consellería apuntó en ese momento que la obra debía hacerla el Ayuntamiento.
