Ravella aumenta las ayudas para las ANPA con «plan madruga»

El Ayuntamiento de Vilagarcía incrementará en un 33 por ciento la ayuda para financiar el «plan madruga» en los centros de Educación Infantil y Primaria del municipio. La Concellería de Educación, dirigida por Paola María Mochales, ha aumentado la asignación de 6.000 a 8.000 euros en esta nueva convocatoria, apuntó ayer el Concello arousano en un comunicado.

La finalidad de este servicio es ofrecer a los padres que empiezan a trabajar temprano la posibilidad de dejar a sus hijos en el colegio antes del inicio de las clases, atendidos por monitores especializados, con lo que se favorece la conciliación laboral y familiar.

En Vilagarcía, el «plan madruga» lo gestionan las ANPA (asociaciones de padres de alumnos), de modo que a partir de mañana lunes ya podrán solicitar la ayuda que les corresponda este curso a través de la Sede Electrónica o de forma presencial en Ravella.

«Con esta contribución, el gobierno local busca promover la conciliación familiar, permitiendo que los niños accedan a los centros educativos a las 8.00 horas, antes del inicio de la jornada escolar», explica la administración local. La ayuda financiará el servicio prestado desde el 1 de septiembre de 2024 hasta el 30 de junio de 2025. El importe será de 100 euros mensuales por asociación, dinero con el que podrán sufragar parcialmente el coste de la actividad, ya que el resto del dinero lo ponen las familias.

Ocho centros

Para poder solicitar la ayuda, las ANPA deben estar legalmente constituidas y al corriente del pago de sus obligaciones fiscales y de la Seguridad Social. No se requiere un número mínimo de usuarios. Junto con la solicitud, se deberá presentar la justificación del gasto. El Departamento de Educación recomienda consultar las bases de datos de convocatorias para conocer toda la documentación necesaria.

«La convocatoria de este año se presentó más tarde de lo habitual precisamente para aumentar el importe, que se imputará al presupuesto de 2025», aprobado recientemente en el pleno, prosigue el Ayuntamiento. En la última convocatoria se presentaron asociaciones de padres de alumnos de ocho centros educativos: A Lomba, Arealonga, Rubiáns, Vilaxoán, Rosalía de Castro, Doutor Fleming, A Escardia y O Piñeiriño.