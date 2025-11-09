El PP isleño exige el desbloqueo del urbanismo para facilitar la construcción

El PP de A Illa vuelve a cargar contra el alcalde, Luis Arosa, al que acusa de «vender humo y anunciar nada» de forma constante en materia de vivienda. Así, lamentan que, pese a que el acceso a la vivienda «ahoga» a los vecinos, el alcalde «siga inmerso en supuestos avances, fotografías o encuestas que son claramente falsos en relación con las supuestas 70 viviendas de la avenida de A Ponte».

El candidato del PP, Matías González Cañón, le preguntó al alcalde por este asunto en el último pleno y este «se limitó a decir que se estaba trabajando con distintas administraciones, lo que deja claro que esas 70 viviendas que anunció junto al subdelegado del Gobierno, Abel Losada, son humo». Insiste en que «no hay nada ni habrá nada, pero tampoco es de extrañar, porque un gobierno que no es quien de adjudicar una reforma de las antiguas casas de los profesores por 150.000 euros no tiene capacidad para sacar adelante un proyecto de vivienda tan importante».,

Los conservadores mantienen que el gobierno local debería centrarse en trabajar en las modificaciones puntuales del PXOM que permitan agilizar el desarrollo del urbanismo a través de las áreas de reparto, ya que esta normativa, impulsada por el PSOE, «es la que tiene paralizada la construcción de vivienda en muchos espacios desde hace 22 años y provoca que los vecinos que poseen terrenos en propiedad, tengan que comprar un piso en otro concellos». Insiste en que «han hecho una gestión urbanística de la que pagamos las consecuencias y que está echando a los vecinos de A Illa».