Paseo do Cantiño, vivienda pública y pabellón, las peticiones de Arosa a Rueda

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, mantuvo esta semana un encuentro con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, para presentarle las líneas estratégicas sobre las que trabaja el Concello y en las que va a necesitar la cooperación de la administración autonómica. En un clima de «cooperación y diálogo», Arosa expuso los principales proyectos municipales, centrándose en tres acciones prioritarias: la remodelación del paseo de O Cantiño, la construcción de vivienda pública en los terrenos adquiridos en la avenida da Ponte y la construcción del pabellón deportivo de Testos. A esas reivindicaciones también se sumaron cuestiones como la reforma del colegio o la mejora del alcantarillado. Todas esas actuaciones podrán sacarse adelante a través de las líneas de ayudas que se impulsan desde la administración autonómica.

El propio regidor salí del encuentro afirmando que ha servido «para recabar apoyos y coordinar esfuerzos, con la convicción de que la colaboración entre administraciones es la clave para avanzar en las necesidades del municipio». Arosa expresó la voluntad de su gobierno de trabajar «con rigor y consenso, haciendo uso de todos los recursos y programas disponibles a nivel autonómico para mejorar la calidad de vida de los vecinos».

En ese contexto, Arosa apuntó que Rueda «mostró muy buena disposición para estudiar estas propuestas y establecer un canal de comunicación con el Concello. Fue una reunión muy positiva, que nos permite sentar las bases de un trabajo conjunto». Es más, para el regidor este encuentro marca el inicio de «una nueva etapa de diálogo con la Xunta de Galicia, en la que el gobierno local continuará trabajando para convertir sus proyectos en realidades».