O Salnés promociona su «slow business» ante el público chino

El presidente de la Mancomunidade do Salnés y alcalde de Ribadumia, David Castro, participó en la gala del décimo aniversario de la Asociación de Golf China en España, celebrada en Madrid. Desde el ente comarcal se enmarca esta visita en los esfuerzos «de proyección internacional» de O Salnés para atraer visitantes chinos a la comarca y para fomentar acuerdos empresariales.

En este sentido, David Castro se reunió con altos cargos vinculados a la industria del gigante asiático, y explicó a ambos el producto turístico «O Salnés slow business». Se trata de una propuesta que combina las necesidades de las empresas para sus reuniones de negocios y asambleas con naturaleza, bienestar y enogastronomía. «O Salnés está preparado para dar el salto internacional con una oferta que combina turismo, vino, deporte y gastronomía, y el mercado chino representa una oportunidad única que debemos abordar con inteligencia y planificación», destacó David Castro.

Entre tanto, los alcaldes del PSOE integrados en la Mancomunidade emitieron ayer un comunicado muy crítico con el presidente y el Partido Popular. Les acusan de deslealtad institucional y bloqueo democrático, pues hace meses que no convocan los plenos de la institución, y ni siquiera avisaron a los Ayuntamientos del viaje a China realizado el mes pasado por José Aspérez y Sabela Fole.