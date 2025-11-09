Meaño saluda el otoño con un magosto con castañas, roscón y música

El pabellón de deportes de Xil (Meaño) acoge hoy domingo la octava edición del Magosto Popular que organiza desde 2027 el Concello por estas fechas. Será a partir de las 17.00 horas en un evento que, amén de castañas asadas, contará con chocolate caliente y roscón para endulzar la tarde.

Y, en la parte de animación, la presencia del dj grovense Javi Solla, con sus coreografías de baile y juegos que propondrá al público para entretener a niños y mayores.

Un evento en el que el Concello de Meaño contará con la colaboración de una decena de colectivos para llevar a cabo la organización del magosto. La entrada al mismo tiene carácter gratuito, como también la comida y bebida que se sirva en el pabellón.