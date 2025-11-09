La gripe aviar obliga a cancelar el concurso ornitológico
A.M.
La Agrupación Ornitolóxica de O Grove comunicó ayer la suspensión del Campeonato Ornitológico Sociedades do Noroeste, que iba a celebrarse en la localidad meca la próxima semana, concretamente entre el 12 y el 16 de noviembre.
La organización ha tomado la decisión debido al aumento del nivel de riesgo de gripe aviar, que ha obligado a adoptar medidas especiales de prevención en numerosos ayuntamientos gallegos, entre ellos los de O Salnés. Entre estas, se encuentran el cierre de las gallinas de los corrales domésticos.
En concreto, la Agrupación Ornitológica prevé recibir en las próximas horas una comunicación oficial indicando que quedan prohibidas las concentraciones de aves. La entidad avisa a los inscritos en el campeonato de que se les devolverá el dinero de la inscripción.
