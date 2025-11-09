Fole reclama máxima diligencia para reformar Burgáns

El Partido Popular de Cambados exige «máxima diligencia» en el próximo intento por reformar la cubierta del campo de Burgáns por parte del cuatripartito tras el fracaso del intento anterior. El grupo que lidera Sabela Fole considera que la actuación debe ser considerada prioritaria para garantizar la seguridad de las instalaciones.

Los conservadores recuerdan que el estadio de Burgáns ya tenía que estar reparado el pasado verano y que, incluso, contaba con financiación de la Diputación, pero «todo se vino abajo porque el proyecto estaba mal redactado, ya que no contemplaba una solución viable para las columnas y la empresa adjudicataria se negó a acometerlo por cuestiones de seguridad». El Concello admitió ese error técnico del proyecto y tuvo que renunciar y aplazar la obra, además de indemnizar a la empresa contratada. Para Fole, Cambados «es la capital de las cosas mal hechas, porque esta situación es inadmisible y no pasa en ningún otro sitio; se ha perdido el tiempo, se ha perdido dinero y se sigue jugando en instalaciones pésimas».