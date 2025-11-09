Un «enconado» conflicto vecinal por unos contenedores acaba en los juzgados

La ubicación de unos contenedores en Cambados ha acabado en los juzgados, con un condenado por romper una mesa y un banco exteriores de piedra en el transcurso de una discusión por este motivo. El hombre debe pagar una multa de 180 euros por un delito leve de daños e indemnizar a la dueña, su vecina, con 798 euros.

Según la sentencia, «existe un enconado conflicto vecinal» porque ambos los mueven –uno para aparcar– y esto les molesta mutuamente, hasta que en una discusión de junio de 2024 se produjeron estos hechos. El hombre recurrió su condena ante la Audiencia de Pontevedra alegando, entre otras cosas, que su identificación como autor por parte del testigo, que pasaba por allí con su coche y paró al ver la situación, no presentaba la certeza suficiente, pues en el juicio dijo: «Si te veo dentro de un año y tienes barba, ya no te conozco».

Sin embargo, la sala lo desestimó y considera que la juzgadora valoró correctamente las pruebas. Indica que esta persona es ajena al conflicto, no conoce a las partes y, por tanto, «no está imbuido por ningún interés espurio» y que la identificación que hizo «es clara, porque si dice que si lo ve cambiado no lo podría reconocer, pero como lo vio con el mismo aspecto lo reconoció en el juicio oral».

Un relato fundamental, pues, de otro modo, vista la «mala relación» entre las partes, todo habría quedado en unas versiones contradictorias que «podría haber quedado mutuamente anuladas si no fueran por las corroboraciones periféricas que se producen», como esta declaración, «sin contradicciones en lo esencial», añade.