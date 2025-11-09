Detectan un vertido en el último afluente del río de O Con
REDACCIÓN
Vilagarcía
El río Santa Mariña, último afluente de O Con antes de su desembocadura, sufrió ayer un nuevo vertido. Se trataba de una emisión de color grisáceo y olor desagradable, que fue detectada por los viandantes a mediodía. Esta es una zona en la que ya se han producido episodios similares en el pasado.
La Xunta de Galicia tiene en marcha en la actualidad un proyecto millonario para mejorar el saneamiento en Vilagarcía y reducir el riesgo de inundación, mediante la construcción de dos tanques de tormentas.
- Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados
- La pesca ilegal arrasa las rías
- El mejillón de Chile, Marruecos y Países Bajos preocupa en Galicia
- Otra víctima en las maltrechas zonas peatonales de Vilagarcía
- Los depuradores creen positivo que las cofradías reconozcan un «problema estructural» en el marisqueo
- Ingresa en prisión el joven investigado por el presunto matricidio de Vilagarcía
- Un buque-escuela holandés se refugia en la ría de Arousa
- La proyección internacional de la provincia sabe a centollo