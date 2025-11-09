Detectan un vertido en el último afluente del río de O Con

El río Santa Mariña, último afluente de O Con antes de su desembocadura, sufrió ayer un nuevo vertido. Se trataba de una emisión de color grisáceo y olor desagradable, que fue detectada por los viandantes a mediodía. Esta es una zona en la que ya se han producido episodios similares en el pasado.

La Xunta de Galicia tiene en marcha en la actualidad un proyecto millonario para mejorar el saneamiento en Vilagarcía y reducir el riesgo de inundación, mediante la construcción de dos tanques de tormentas.